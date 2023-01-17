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Знаменский Василий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1862

Дата смерти

11.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1862

Отец: Знаменский Иосиф Иванович

Мать: Знаменская Мария Евлампиевна

Бракосочетание
02.01.1884

Жена: Знаменская Филицата Михайловна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.08.1885

Сын: Знаменский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Знаменский Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Знаменский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Знаменский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Знаменский Кронид Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Фоминское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
09.07.1904

Дочь: Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1907

Сын: Знаменский Константин Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Знаменский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна

Ильинское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
11.01.1918
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