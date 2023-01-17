Знаменский Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1862
Дата смерти11.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Знаменский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Сын: Знаменский Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Сын: Знаменский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Сын: Знаменский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Сын: Знаменский Кронид Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Дочь: Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Сын: Знаменский Константин Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна
Сын: Знаменский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Знаменская Филицата Михайловна