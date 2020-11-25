Знаменская Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Знаменский Борис Кронидович
Отец ребёнка: Знаменский Кронид Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Знаменский Евгений Кронидович
Отец ребёнка: Знаменский Кронид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно