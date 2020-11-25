Знаменская Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Знаменский Борис Кронидович

Отец ребёнка: Знаменский Кронид Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Знаменский Евгений Кронидович

Отец ребёнка: Знаменский Кронид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Кронид Васильевич

Смерть
Неизвестно
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