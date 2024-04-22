Калугина (Балакина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Балакина) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Мясоедово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.10.1927

Дата смерти

28.03.1983

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927

Отец: Балакин Алексей Павлович

Мать: не указана

Мясоедово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Жила на Косой Горе.
Рождение ребёнка
07.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калугин Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калугин Пётр Матвеевич

Смерть
28.03.1983
Похоронена на Косогорском кладбище Горняк.
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