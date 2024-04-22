Калугина (Балакина) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1927
Дата смерти28.03.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1927
Отец: Балакин Алексей Павлович
Жила на Косой Горе.
Рождение ребёнка
07.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калугин Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
23.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калугин Пётр Матвеевич
Смерть
28.03.1983
Похоронена на Косогорском кладбище Горняк.