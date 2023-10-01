Балакин Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Балакин Павел
Мать: не указана
Тульская область.
Рождение ребёнка
27.10.1927
Дочь: Калугина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Мясоедово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Жила на Косой Горе.
Смерть
Неизвестно
Погиб на ВОВ.