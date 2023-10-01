Балакин Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакин Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Балакин Павел

Мать: не указана

Тульская область.
Рождение ребёнка
27.10.1927

Дочь: Калугина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Мясоедово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Жила на Косой Горе.
Смерть
Неизвестно
Погиб на ВОВ.
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