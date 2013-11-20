Калугин Пётр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1925
Дата смерти20.11.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925
Отец: Калугин Матвей
Рождение ребёнка
07.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калугина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калугина Валентина Алексеевна
Смерть
20.11.2013