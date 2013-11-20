Калугин Пётр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Пётр Матвеевич

Калугин Пётр Матвеевич

avatar

Место рождения

Косая Гора

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

20.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: Калугин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калугина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калугина Валентина Алексеевна

Смерть
20.11.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close