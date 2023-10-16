Моругина Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиМежду 1820 и 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Моругин Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1789
Сын: Моругин Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1820 и 1828