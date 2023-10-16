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Моругина Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Между 1820 и 1828

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Моругин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
1789

Сын: Моругин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Моругин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Моругин Григорий Егоров

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1820 и 1828
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