Моругин Федор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Моругин Григорий Егоров
Мать: Моругина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824
Сын: Моругин Егор (Георгий) Федоров
Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1859