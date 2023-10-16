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Моругин Федор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Моругин Григорий Егоров

Мать: Моругина Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Моругин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824

Сын: Моругин Егор (Георгий) Федоров

Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Моругин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Моругина Ирина Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1859
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