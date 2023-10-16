Моругин Алексей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Моругин Григорий Егоров
Мать: Моругина Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Моругин Александр Алексеев
Мать ребёнка: Ксенья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1819