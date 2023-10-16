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Моругин Алексей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1819

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Моругин Григорий Егоров

Мать: Моругина Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Моругин Петр Алексеев

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Моругин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Моругин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Моругин Александр Алексеев

Мать ребёнка: Ксенья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1819
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