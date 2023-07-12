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Макушин Тихон Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Макушин Онуфрий Георгиевич

Мать: Макушина Степанида Мартиновна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Губина Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Ирина Тихоновна - приемная дочь Тихона Онуфриевича Макушина.
Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Макушин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Макушина Ефросиния Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1852

Сын: Макушин Петр Тихонович

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Макушин Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушина Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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