Макушин Тихон Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Губина Ирина Тихоновна
Ирина Тихоновна - приемная дочь Тихона Онуфриевича Макушина.
Рождение ребёнка
10.11.1845
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Макушина Ефросиния Тихоновна
Рождение ребёнка
12.01.1852
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
15.08.1853
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно