Макушина Степанида Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Дочь: Макушина Матрона Онуфриевна
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
27.10.1818
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Макушин Никита Онуфриевич
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
20.03.1824
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Макушин Максим Онуфриевич
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Макушина Фекла Онуфриевна
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно