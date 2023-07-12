Макушина Степанида Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Степанида Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Дочь: Макушина Матрона Онуфриевна

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Макушин Тихон Онуфриевич

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождение ребёнка
27.10.1818

Сын: Макушин Павел Онуфриевич

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Макушин Никита Онуфриевич

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождение ребёнка
20.03.1824

Сын: Макушин Семен Онуфриевич

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Макушин Максим Онуфриевич

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Макушина Фекла Онуфриевна

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Макушин Тарас Онуфриевич

Отец ребёнка: Макушин Онуфрий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Онуфрий Георгиевич

Смерть
Неизвестно