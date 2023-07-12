Макушина Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Макушин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Макушин Тихон Онуфриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1852

Сын: Макушин Петр Тихонович

Отец ребёнка: Макушин Тихон Онуфриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Макушин Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Макушин Тихон Онуфриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Тихон Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
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