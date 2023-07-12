Макушина Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1845
Отец ребёнка: Макушин Тихон Онуфриевич
Рождение ребёнка
12.01.1852
Отец ребёнка: Макушин Тихон Онуфриевич
Рождение ребёнка
15.08.1853
Отец ребёнка: Макушин Тихон Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно