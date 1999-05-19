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Яшин Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1938

Дата смерти

19.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1938

Отец: Яшин Яков Тимофеевич

Мать: Яшина Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
16.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Мария Ивановна

Смерть
19.05.1999
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