Яшин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1938
Дата смерти19.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1938
Отец: Яшин Яков Тимофеевич
Мать: Яшина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
16.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Мария Ивановна
Смерть
19.05.1999