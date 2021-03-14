Яшина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1942
Дата смерти14.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2021