Яшина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1942

Дата смерти

14.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
27.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Николай Яковлевич

Смерть
14.03.2021
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