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Яшин Яков Тимофеевич

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Яшин Тимофей Иванович

Мать: Яшина Анастасия Епифановна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
29.09.1935

Жена: Яшина Дарья Никифоровна

Курская обл., Мценский р-н, Подмокринский с/с
Рождение ребёнка
08.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Дарья Никифоровна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.09.1938

Сын: Яшин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Яшина Дарья Никифоровна

Смерть
1941
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Мушкетовское кладбище
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