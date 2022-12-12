Яшин Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Яшин Тимофей Иванович
Бракосочетание
29.09.1935
Жена: Яшина Дарья Никифоровна
Курская обл., Мценский р-н, Подмокринский с/с
Рождение ребёнка
08.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
07.09.1938
Мать ребёнка: Яшина Дарья Никифоровна
Смерть
1941
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Мушкетовское кладбище