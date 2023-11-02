Ковалева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1832
Дата смерти17.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Пискун Парасковья Евтихиевна (Евтихьева)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Рождение ребёнка
05.06.1851
Сын: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Рождение ребёнка
07.02.1857
Дочь: Анна Евтихьевна
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Oleksandrivka, Kirovohrads\'ka oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Котляр Марфа Евтихиевна (Евтихьева)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Рождение ребёнка
18.04.1863
Сын: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Рождение ребёнка
07.01.1867
Дочь: Фиртыч Домника Евтихиевна (Евтихьева)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.05.1881