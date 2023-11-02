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Ковалева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1832

Дата смерти

17.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Пискун Парасковья Евтихиевна (Евтихьева)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Рождение ребёнка
05.06.1851

Сын: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.02.1857

Дочь: Анна Евтихьевна

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Oleksandrivka, Kirovohrads\'ka oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Котляр Марфа Евтихиевна (Евтихьева)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.04.1863

Сын: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Рождение ребёнка
07.01.1867

Дочь: Фиртыч Домника Евтихиевна (Евтихьева)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.05.1881
Александрия, Кіровоградська область
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