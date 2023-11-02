Ковалев Евтихий Евставьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Евтихий Евставьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

19.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Ковалев Евстафий Григорьевич

Мать: Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)

Бракосочетание
10.10.1838

Жена: Ковалева Елена Емельяновна (Васильевна)

Рождение ребёнка
15.07.1839

Дочь: Марина Евтихиевна (Евтихьева)

Мать ребёнка: Ковалева Елена Емельяновна (Васильевна)

Рождение ребёнка
07.09.1841

Сын: Ковалев Иван Евтихиевич (Евтихьев)

Мать ребёнка: Ковалева Елена Емельяновна (Васильевна)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Пискун Парасковья Евтихиевна (Евтихьева)

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1851

Сын: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.02.1857

Дочь: Анна Евтихьевна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Oleksandrivka, Kirovohrads\'ka oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Котляр Марфа Евтихиевна (Евтихьева)

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.04.1863

Сын: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1867

Дочь: Фиртыч Домника Евтихиевна (Евтихьева)

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.12.1892
Александрия, Кіровоградська область
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