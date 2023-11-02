Ковалев Евтихий Евставьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смерти19.12.1892
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Бракосочетание
10.10.1838
Рождение ребёнка
15.07.1839
Дочь: Марина Евтихиевна (Евтихьева)
Мать ребёнка: Ковалева Елена Емельяновна (Васильевна)
Рождение ребёнка
07.09.1841
Сын: Ковалев Иван Евтихиевич (Евтихьев)
Мать ребёнка: Ковалева Елена Емельяновна (Васильевна)
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Пискун Парасковья Евтихиевна (Евтихьева)
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1851
Сын: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1857
Дочь: Анна Евтихьевна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Oleksandrivka, Kirovohrads\'ka oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Котляр Марфа Евтихиевна (Евтихьева)
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1863
Сын: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1867
Дочь: Фиртыч Домника Евтихиевна (Евтихьева)
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.12.1892