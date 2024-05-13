Куренева (Завалюева) Домна Александровна
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Завалюев Александр Семенович
Мать: Завалюева Акилина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1715
Рождение ребёнка
1716
Дочь: (Куренева) Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Иноземцева (Куренева) Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Куренев Харитон Савельевич
Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич
Смерть
Неизвестно