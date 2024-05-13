Куренева (Завалюева) Домна Александровна 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куренева (Завалюева) Домна Александровна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Завалюев Александр Семенович

Мать: Завалюева Акилина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1715

Муж: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: (Куренева) Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Иноземцева (Куренева) Ирина Савельевна

Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Куренев Фома Савельевич

Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Куренев Минай Савельевич

Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Куренев Антон Савельевич

Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Куренев Харитон Савельевич

Отец ребёнка: Куренев Савелий Леонтиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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