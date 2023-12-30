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Завалюев Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Завалюев Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
1697

Жена: Завалюева Акилина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Куренева Домна Александровна

Мать ребёнка: Завалюева Акилина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Завалюев Степан Александрович

Мать ребёнка: Завалюева Акилина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Завалюев Петр Александрович

Мать ребёнка: Завалюева Акилина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Иммиграция
1717
Рождение ребёнка
1719

Сын: Завалюев Иван Александрович

Мать ребёнка: Завалюева Акилина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1719
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1722
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1740
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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