Завалюев Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Завалюев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
1697
Жена: Завалюева Акилина
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Куренева Домна Александровна
Мать ребёнка: Завалюева Акилина
Рождение ребёнка
1712
Сын: Завалюев Степан Александрович
Мать ребёнка: Завалюева Акилина
Рождение ребёнка
1716
Сын: Завалюев Петр Александрович
Мать ребёнка: Завалюева Акилина
Иммиграция
1717
Рождение ребёнка
1719
Сын: Завалюев Иван Александрович
Мать ребёнка: Завалюева Акилина
Упоминание
1719
Упоминание
1721
Упоминание
1722
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1740