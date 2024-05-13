Завалюева Акилина 1679 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалюева Акилина

Завалюева Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1697

Муж: Завалюев Александр Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Куренева (Завалюева) Домна Александровна

Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Завалюев Степан Александрович

Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Завалюев Петр Александрович

Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Завалюев Иван Александрович

Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.