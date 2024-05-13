Завалюева Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1697
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Куренева (Завалюева) Домна Александровна
Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1712
Сын: Завалюев Степан Александрович
Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Завалюев Петр Александрович
Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Завалюев Иван Александрович
Отец ребёнка: Завалюев Александр Семенович
Смерть
Неизвестно