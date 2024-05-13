Сысоев (Завалюев) Семен 1660 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сысоев (Завалюев) Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баглачевская волость, Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1679

Сын: Завалюев Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Баглачевская волость, Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1682

Сын: Завалюев Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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