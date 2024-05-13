Сысоев (Завалюев) Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Баглачевская волость, Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1679
Сын: Завалюев Никита Семенович
Мать ребёнка: не указана
Баглачевская волость, Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1682
Сын: Завалюев Александр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно