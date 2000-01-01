Кондрашова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1894
Сын: Кондрашов Герасим
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Рождение ребёнка
?.08.1896
Дочь: Котова Соломония
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кондрашов Трофим
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Рождение ребёнка
09.02.1911
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей
Смерть
Неизвестно