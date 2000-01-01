Кондрашова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1894

Сын: Кондрашов Герасим

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Рождение ребёнка
?.08.1896

Дочь: Котова Соломония

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кондрашов Трофим

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Рождение ребёнка
09.02.1911

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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