(Кондрашова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондрашова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

07.08.1900

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кондрашов Тимофей

Мать: Кондрашова ?

Смерть
07.08.1900
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