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(Кондрашова) Анастасия
(Кондрашова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
07.08.1900
Пол
Женский
Отец
Кондрашов Тимофей
Мать
Кондрашова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Кондрашов Тимофей
Мать:
Кондрашова ?
Смерть
07.08.1900
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