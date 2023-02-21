Кондрашов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Тимофей

Кондрашов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов Максим

Мать: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
?.04.1894

Сын: Кондрашов Герасим

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
?.08.1896

Дочь: Котова Соломония

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кондрашов Трофим

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
09.02.1911

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close