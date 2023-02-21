Кондрашов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашов Максим
Мать: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
?.04.1894
Сын: Кондрашов Герасим
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
?.08.1896
Дочь: Котова Соломония
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кондрашов Трофим
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
09.02.1911
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Смерть
Неизвестно