Вшивцов Нестер Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685 ст.
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685 ст.
Отец: Вшивцов Яков Фадеевич
Мать: Вшивцева Марина Оксенова
Рождение ребёнка
1721
Сын: Вшивцов Михаил Несторович
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Фирстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1744