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Вшивцов Нестер Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685 ст.

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685 ст.

Отец: Вшивцов Яков Фадеевич

Мать: Вшивцева Марина Оксенова

Рождение ребёнка
1721

Сын: Вшивцов Михаил Несторович

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Фирстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Степанида Фирстовна

Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1744
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