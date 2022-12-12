Вшивцева (?) Марина Оксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Марина Оксенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685 ст.

Сын: Вшивцов Нестер Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцов Яков Фадеевич

Рождение ребёнка
1692

Сын: Вшивцов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцов Яков Фадеевич

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вшивцов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцов Яков Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцов Яков Фадеевич

Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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