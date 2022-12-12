Вшивцева (?) Марина Оксенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685 ст.
Отец ребёнка: Вшивцов Яков Фадеевич
Рождение ребёнка
1692
Отец ребёнка: Вшивцов Яков Фадеевич
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Вшивцов Яков Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710