Вшивцева (?) Степанида Фирстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Вшивцов Михаил Несторович
Отец ребёнка: Вшивцов Нестер Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно