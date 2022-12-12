Вшивцева (?) Степанида Фирстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Степанида Фирстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Вшивцов Михаил Несторович

Отец ребёнка: Вшивцов Нестер Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцов Нестер Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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