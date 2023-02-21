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Вшивцов Яков Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: Вшивцев Фадеев .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685 ст.

Сын: Вшивцов Нестер Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марина Оксенова

Рождение ребёнка
1692

Сын: Вшивцов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марина Оксенова

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вшивцов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марина Оксенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марина Оксенова

Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
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