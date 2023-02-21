Вшивцов Яков Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660 ст.
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: Вшивцев Фадеев .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Марина Оксенова
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: Вшивцева Марина Оксенова
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Вшивцева Марина Оксенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марина Оксенова
Место жительства
Неизвестно
Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722