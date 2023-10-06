Хоменко (Гусак) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко (Гусак) Ксения Андреевна

Хоменко (Гусак) Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1875

Дочь: Хоменко Ефросиния Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Рождение ребёнка
21.09.1876

Дочь: Семенча Фекла Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.08.1878

Дочь: Аврамкина Марфа Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.10.1880

Сын: Хоменко Аврамий Дометьевич

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Рождение ребёнка
15.08.1883

Дочь: Хоменко Ульяна Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Рождение ребёнка
15.10.1885

Дочь: Гамзюл Неонила Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Хоменко Анисия Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Рождение ребёнка
17.07.1890

Сын: Хоменко Илья Дометьевич

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Хоменко Агрипина Дометьевна

Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close