Хоменко (Гусак) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1875
Дочь: Хоменко Ефросиния Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
21.09.1876
Дочь: Семенча Фекла Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
27.08.1878
Дочь: Аврамкина Марфа Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
29.10.1880
Сын: Хоменко Аврамий Дометьевич
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
15.08.1883
Дочь: Хоменко Ульяна Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
15.10.1885
Дочь: Гамзюл Неонила Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Хоменко Анисия Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
17.07.1890
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Хоменко Агрипина Дометьевна
Отец ребёнка: Хоменко Дометий Артемович