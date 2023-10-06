Хоменко Дометий Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1875
Дочь: Хоменко Ефросиния Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
21.09.1876
Дочь: Семенча Фекла Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
27.08.1878
Дочь: Аврамкина Марфа Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1880
Сын: Хоменко Аврамий Дометьевич
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1883
Дочь: Хоменко Ульяна Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1885
Дочь: Гамзюл Неонила Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Хоменко Анисия Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
17.07.1890
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Хоменко Агрипина Дометьевна
Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно