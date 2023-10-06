Хоменко Дометий Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Дометий Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1875

Дочь: Хоменко Ефросиния Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
21.09.1876

Дочь: Семенча Фекла Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.08.1878

Дочь: Аврамкина Марфа Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
29.10.1880

Сын: Хоменко Аврамий Дометьевич

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1883

Дочь: Хоменко Ульяна Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1885

Дочь: Гамзюл Неонила Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Хоменко Анисия Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
17.07.1890

Сын: Хоменко Илья Дометьевич

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Хоменко Агрипина Дометьевна

Мать ребёнка: Хоменко Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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