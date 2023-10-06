Гамзюл (Хоменко) Неонила Дометьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1909
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гамзюл Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гамзюл Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич
Рождение ребёнка
10.04.1917
Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно