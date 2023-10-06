Гамзюл (Хоменко) Неонила Дометьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамзюл (Хоменко) Неонила Дометьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885

Отец: Хоменко Дометий Артемович

Мать: Хоменко Ксения Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1909

Муж: Гамзюл Федор Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гамзюл Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гамзюл Василий Федорович

Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гамзюл Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич

Рождение ребёнка
10.04.1917

Сын: Гамзюл Яков Федорович

Отец ребёнка: Гамзюл Федор Ипатьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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