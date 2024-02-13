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Дудко Надежда Яковлевна

Место рождения

Ухвала, Крупский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудко Яков Емельянович

Мать: Фёкла Андреевна

Ухвала, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильюшина Нина Петровна

Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич

Ухвала, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.08.1934

Дочь: Ильюшина Галина Петровна

Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич

Ухвала, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ильюшин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич

Ухвала, Крупский район, Минская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ильюшина Мальвина Петровна

Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич

Ухвала, Крупский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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