Дудко Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудко Яков Емельянович
Мать: Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильюшина Нина Петровна
Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич
Рождение ребёнка
20.08.1934
Дочь: Ильюшина Галина Петровна
Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ильюшина Мальвина Петровна
Отец ребёнка: Ильюшин Петр Кузмич
Смерть
Неизвестно