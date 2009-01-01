агрогородок Ухвала, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ухвала

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Ухвальская волость
260. Ухвало, село бывшее владельческое, при реке Може, дворов 55, жителей 402, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, больница. В 1 верст Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Борисовский уезд, Ухвальская волость
село Ухвала63183272874529312938586938

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Ухвальская волость
Ухвала, село587110413055

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Ухвальский сельсовет
д Ухвала791

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Ухвальский сельсовет
аг. Ухвала118

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