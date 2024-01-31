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Ильюшина Галина Петровна

Место рождения

Ухвала, Крупский район, Минская область

Дата рождения

20.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1934

Отец: Ильюшин Петр Кузмич

Мать: Дудко Надежда Яковлевна

Ухвала, Крупский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобоедов Геннадий Матвеевич

Рождение ребёнка
29.04.1957

Дочь: Бобоедова Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Бобоедов Геннадий Матвеевич

Рождение ребёнка
14.06.1958

Дочь: Матиевская Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бобоедов Геннадий Матвеевич

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