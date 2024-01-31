Ильюшина Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1934
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1934
Отец: Ильюшин Петр Кузмич
Мать: Дудко Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1957
Дочь: Бобоедова Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: Бобоедов Геннадий Матвеевич
Рождение ребёнка
14.06.1958
Дочь: Матиевская Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бобоедов Геннадий Матвеевич