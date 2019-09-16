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Бобоедов Геннадий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1933

Дата смерти

16.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1933

Отец: Бобоедов Матвей Матвеевич

Мать: Корзун Меланья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильюшина Галина Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1957

Дочь: Бобоедова Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Ильюшина Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1958

Дочь: Матиевская Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Ильюшина Галина Петровна

Смерть
16.09.2019
Тверь, город Тверь, Тверская область

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