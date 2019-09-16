Бобоедов Геннадий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1933
Дата смерти16.09.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильюшина Галина Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1957
Дочь: Бобоедова Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Ильюшина Галина Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1958
Дочь: Матиевская Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Ильюшина Галина Петровна
Смерть
16.09.2019
Тверь, город Тверь, Тверская область