Ильюшин Петр Кузмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильюшина Нина Петровна
Мать ребёнка: Дудко Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1934
Дочь: Ильюшина Галина Петровна
Мать ребёнка: Дудко Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Дудко Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ильюшина Мальвина Петровна
Мать ребёнка: Дудко Надежда Яковлевна
Смерть
Неизвестно