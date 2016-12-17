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Митрофанов Владимир Николаевич

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Место рождения

Ивонино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.06.1939

Дата смерти

17.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939

Отец: Митрофанов Николай Иванович

Мать: Митрофанова Александра Степановна

Ивонино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.08.1965

Жена: Митрофанова Людмила Владимировна

Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1966

Сын: Митрофанов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Митрофанова Людмила Владимировна

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1973

Дочь: Маханёк Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Митрофанова Людмила Владимировна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
17.12.2016
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