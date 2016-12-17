Митрофанов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1939
Дата смерти17.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939
Бракосочетание
27.08.1965
Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1966
Сын: Митрофанов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Митрофанова Людмила Владимировна
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1973
Дочь: Маханёк Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Митрофанова Людмила Владимировна
Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
17.12.2016