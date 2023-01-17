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Митрофанов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1906

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906

Отец: Митрофанов Иван Васильевич

Мать: Летова Устинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Сорокина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Митрофанов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна

Рождение ребёнка
13.06.1939

Сын: Митрофанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна

Ивонино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артюх Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна

Смерть
1958
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