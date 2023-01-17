Митрофанов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1906
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Сорокина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Митрофанов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна
Рождение ребёнка
13.06.1939
Сын: Митрофанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна
Ивонино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артюх Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Митрофанова Александра Степановна
Смерть
1958