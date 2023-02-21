Сорокина (Митрофанова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Митрофанова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Митрофанов Николай Иванович

Мать: Митрофанова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2012
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