Митрофанова (Конашенкова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Конашенкова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1942

Дата смерти

18.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1942

Отец: Конашенков Владимир Григорьевич

Мать: Конашенкова Варвара Гавриловна

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.08.1965

Муж: Митрофанов Владимир Николаевич

Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1966

Сын: Митрофанов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Николаевич

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1973

Дочь: Маханёк Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Николаевич

Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
18.02.1999
Красногорск, Красногорск, Московская область
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