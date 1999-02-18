Митрофанова (Конашенкова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.02.1942
Дата смерти18.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1942
Бракосочетание
27.08.1965
Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1966
Сын: Митрофанов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Николаевич
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1973
Дочь: Маханёк Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Николаевич
Смерть
18.02.1999