Конашенкова (Хвостовская) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конашенкова (Хвостовская) Варвара Гавриловна

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Место рождения

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

21.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: Хвостовский Гаврила

Мать: не указана

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конашенков Владимир Григорьевич

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1942

Дочь: Митрофанова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Конашенков Владимир Григорьевич

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаченков Григорий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конашенков Владимир Григорьевич

Смерть
21.01.2003
Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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