Конашенкова (Хвостовская) Варвара Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.12.1914
Дата смерти21.01.2003
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Отец: Хвостовский Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конашенков Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1942
Дочь: Митрофанова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Конашенков Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2003
Часцы, Одинцовский муниципальный район, Московская область