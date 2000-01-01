Якушев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Якушев Никита

Мать: Якушева Агафья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Якушев Алексей

Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Якушев Максим

Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Авдотья Степановна

Смерть
Неизвестно
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