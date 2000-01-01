Якушев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Якушев Никита
Мать: Якушева Агафья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Якушев Алексей
Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Якушев Максим
Мать ребёнка: Якушева Авдотья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно