Якушева Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева Авдотья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Якушев Алексей

Отец ребёнка: Якушев Илья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Якушев Илья

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Якушев Илья

Рождение ребёнка
1855

Сын: Якушев Максим

Отец ребёнка: Якушев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Илья

Смерть
Неизвестно
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