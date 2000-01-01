Якушева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Якушев Кондратий
Отец ребёнка: Якушев Никита
Рождение ребёнка
1815
Сын: Якушев Иван
Отец ребёнка: Якушев Никита
Рождение ребёнка
1818
Сын: Якушев Илья
Отец ребёнка: Якушев Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Никита
Смерть
Неизвестно