Якушева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушева Агафья

Якушева Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Якушев Кондратий

Отец ребёнка: Якушев Никита

Рождение ребёнка
1815

Сын: Якушев Иван

Отец ребёнка: Якушев Никита

Рождение ребёнка
1818

Сын: Якушев Илья

Отец ребёнка: Якушев Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Никита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close