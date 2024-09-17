Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна
Место рожденияКосмаревская Кулига
Дата рождения03.02.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1929
Отец: Бурков Ефим Акимович
Мать: Анастасия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеевич
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область