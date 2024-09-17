Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна

Место рождения

Космаревская Кулига

Дата рождения

03.02.1929

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1929

Отец: Бурков Ефим Акимович

Мать: Анастасия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Василий Алексеевич

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

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