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Бурков Ефим Акимович

Место рождения

Космаревская Кулига

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бурков Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Короткая Буркова Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Анастасия Константиновна

Космаревская Кулига, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1929

Дочь: Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна

Мать ребёнка: Анастасия Константиновна

Смерть
Неизвестно

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