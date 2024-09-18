Бурков Ефим Акимович
Место рожденияКосмаревская Кулига
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бурков Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Короткая Буркова Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Анастасия Константиновна
Космаревская Кулига, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1929
Дочь: Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна
Мать ребёнка: Анастасия Константиновна
Смерть
Неизвестно