Мартынов Василий Алексеевич
Место рожденияБабаево
Дата рождения15.08.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929
Отец: Мартынов Алексей Гаврилович
Мать: Настасия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область