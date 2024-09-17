Мартынов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Василий Алексеевич

Место рождения

Бабаево

Дата рождения

15.08.1929

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929

Отец: Мартынов Алексей Гаврилович

Мать: Настасия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Буркова Капитолина Ефимовна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

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