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Абдулнасыр Альмухаметов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Альмухамет Абдулменев

Мать: Ульмяса Миршакиева

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.05.1837 ст.

Жена: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Миннигали Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1840 ст.

Сын: Мулькульгази Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Абдулгани Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1844 ст.

Дочь: Миннигаян Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Абдулла Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Абдуллатыф Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1852 ст.

Сын: Абдулвахаб Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдулвали Абдулнасыров

Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.05.1870 ст.

Жена: Сахибжамал Бикмуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
20.01.1872 ст.

Жена: Сахибжамал Бикмуллина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миннихан Рахматуллина

Смерть
1879
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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