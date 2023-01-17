Абдулнасыр Альмухаметов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Альмухамет Абдулменев
Мать: Ульмяса Миршакиева
Бракосочетание
30.05.1837 ст.
Жена: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
17.11.1840 ст.
Сын: Мулькульгази Абдулнасыров
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
08.09.1844 ст.
Дочь: Миннигаян Абдулнасыров
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Абдулла Абдулнасыров
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
02.11.1852 ст.
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Миннихан Галимбекова
Бракосочетание
29.05.1870 ст.
Жена: Сахибжамал Бикмуллина
Развод
20.01.1872 ст.
Жена: Сахибжамал Бикмуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миннихан Рахматуллина
Смерть
1879