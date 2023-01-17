Миннихан Галимбекова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиннихан Галимбекова

Миннихан Галимбекова

avatar

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

14.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Галимбек Галиев

Мать: Хафиза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.05.1837 ст.

Муж: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Миннигали Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1840 ст.

Сын: Мулькульгази Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Абдулгани Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1844 ст.

Дочь: Миннигаян Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Абдулла Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Абдуллатыф Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1852 ст.

Сын: Абдулвахаб Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдулвали Абдулнасыров

Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.01.1896
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close