Миннихан Галимбекова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти14.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Галимбек Галиев
Мать: Хафиза
Бракосочетание
30.05.1837 ст.
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
17.11.1840 ст.
Сын: Мулькульгази Абдулнасыров
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
08.09.1844 ст.
Дочь: Миннигаян Абдулнасыров
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Абдулла Абдулнасыров
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
02.11.1852 ст.
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Абдулнасыр Альмухаметов
Смерть
14.01.1896