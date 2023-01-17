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Галимбек Галиев

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

15.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Гали Аликеев

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Миннихан Галимбекова

Мать ребёнка: Хафиза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сайфутдин Галимбеков

Мать ребёнка: Хафиза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Сын: Замалетдин Галимбеков

Мать ребёнка: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1849 ст.

Сын: Камалетдин Галимбеков

Мать ребёнка: Минсулу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фириза Галимбекова

Мать ребёнка: Минсулу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1856 ст.

Сын: Шарафутдин Галимбеков

Мать ребёнка: Минсулу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
30.04.1865

Жена: Бибифатима Имангулова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минсулу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хафиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибифатима Имангулова

Смерть
15.02.1869
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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