Галимбек Галиев
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смерти15.02.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Гали Аликеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Миннихан Галимбекова
Мать ребёнка: Хафиза
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сайфутдин Галимбеков
Мать ребёнка: Хафиза
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1849 ст.
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фириза Галимбекова
Мать ребёнка: Минсулу
Рождение ребёнка
27.03.1856 ст.
Мать ребёнка: Минсулу
Развод
30.04.1865
Жена: Бибифатима Имангулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минсулу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хафиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибифатима Имангулова
Смерть
15.02.1869