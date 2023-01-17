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Сайфутдин Галимбеков

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

20.06.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Галимбек Галиев

Мать: Хафиза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1840 ст.

Жена: Шамсей Яхина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Габидулла Сайфутдинов

Мать ребёнка: Шамсей Яхина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1849 ст.

Дочь: Махривафа Сайфутдинова

Мать ребёнка: Шамсей Яхина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Загара Сайфутдинова

Мать ребёнка: Шамсей Яхина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1853 ст.

Сын: Саяфутдин Сайфутдинов

Мать ребёнка: Шамсей Яхина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зулейха Сайфутдинова

Мать ребёнка: Шамсей Яхина

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибигаян Сайфутдинова

Мать ребёнка: Шамсей Яхина

Смерть
20.06.1885 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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