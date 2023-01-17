Сайфутдин Галимбеков
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти20.06.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Галимбек Галиев
Мать: Хафиза
Бракосочетание
16.01.1840 ст.
Жена: Шамсей Яхина
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шамсей Яхина
Рождение ребёнка
22.05.1849 ст.
Дочь: Махривафа Сайфутдинова
Мать ребёнка: Шамсей Яхина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Загара Сайфутдинова
Мать ребёнка: Шамсей Яхина
Рождение ребёнка
14.12.1853 ст.
Мать ребёнка: Шамсей Яхина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зулейха Сайфутдинова
Мать ребёнка: Шамсей Яхина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибигаян Сайфутдинова
Мать ребёнка: Шамсей Яхина
Смерть
20.06.1885 ст.